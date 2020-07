Coronavirus en Dordogne : gros succès pour les dépistages gratuits à Sarlat

Les premiers tests PCR gratuits et en libre service ont commencé ce mardi 28 juillet place de la Grande Rigaudie à Sarlat. Quatre autres journées sont prévues dans le département jusqu'au 6 août

Les dépistages se font sur la place de la Grande Rigaudie de 10h à 13h et de 14h à 17h ce mardi 28 et ce mercredi 29 juillet.

La campagne de dépistage gratuit pour le coronavirus a débuté ce mardi 28 juillet en Dordogne à Sarlat, place de la Grande Rigaudie. Des tests PCR sont proposés ce mardi et ce mercredi 29 juillet, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. De nombreuses personnes sont venues pour ce premier jour, des Périgourdins et des vacanciers, pour se faire dépister. Les distances sanitaires sont respectées avec des marquages au sol, toutes les personnes doivent porter un masque.

L'objectif pour la préfecture et l'ARS est d'atteindre 400 tests par jour.

Carte vitale et carte d'identité

Ces tests sont gratuits et sans rendez-vous. Chaque personne qui souhaite se faire tester doit venir avec sa carte d'identité et sa carte vitale. Les résultats sont connus sous un délai de 48 heures et seront envoyés par courrier. Si une personne est testée positive, le laboratoire l'appellera pour la prévenir par téléphone.

En plus de Sarlat, deux autres communes de Dordogne sont concernés par ces tests de dépistage gratuits : Issigeac le jeudi 30 et à Périgueux, le mercredi 5 et le jeudi 6 août prochain.

Le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti, a passé le test ce mardi matin. © Radio France - Harry Sagot

Pour se faire dépister, il faut venir avec sa carte d'identité et sa carte vitale © Radio France - Harry Sagot