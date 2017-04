Dordogne : il campe devant La Poste pour réclamer un CDI

Embauché en CDD pendant 15 mois puis formé pour devenir facteur, Patrick Morellon, a appris vendredi dernier que le CDI qui lui était promis ne pourrait pas être signé. Depuis lundi, il campe devant le centre de tri de Marsac-sur-l'Isle pour informer sur sa situation.

Depuis le début de la semaine, Patrick Morellon, 44 ans, campe devant le centre de tri de La Poste de Marsac-sur-l'Isle à côté de Périgueux. Ce mercredi matin, la CGT l'a rejoint et une quinzaine de salariés sont venus lui apporter leur soutien.

15 mois de CDD et neuf en formation

Patrick Morellon n'est pas content car après 15 mois de CDD dans l'entreprise, une formation de neuf mois pour devenir facteur et un examen réussi, il n'a pas été embauché en CDI et il ne comprend pas cette décision. En deux ans, cet ancien infographiste, arrivé il y a peu de temps en Périgord a donné beaucoup de son temps à La Poste. Il a fait des heures supplémentaires et pendant sa formation il a obéi aux ordres. "En contrat de professionnalisation nous ne sommes pas censés être seuls en tournée les six premiers mois, mais au bout de trois semaines on me l'a demandé. Je l'ai fait car on m'a dit que sinon je ne pourrais pas avoir le CDI, mais je n'ai finalement rien eu", se désole Patrick Morellon.

Un manque de considération

Patrick Morellon, se dit victime d'un manque de considération. "La considération c'est une des valeurs qu'on nous apprend en formation mais moi j'ai dû attendre la fin de mon contrat et que le directeur ait cinq minutes à m'accorder après son café pour savoir que c'était fini pour moi. Je n'ai même pas pu dire au revoir à mes collègues."

Gisèle Bourcier, secrétaire générale de la CGT FAPT a été interpellée par son histoire. Elle ne comprend pas non plus cette décision alors qu'il y a des besoins permanents dans l'entreprise. "Il y a des tournées à découvert, qui ne sont pas pourvues en facteur et qui sont faites l'après-midi. On emploie des gens en CDD et en intérim. Il y a un besoin d'embauches à La Poste." Le syndicat imagine que la direction a peut-être trouvé là un moyen d'avoir de la main d'oeuvre à moindre frais. "Un salarié en formation coûte moins cher mais il travaille comme quelqu'un en CDI, " explique Gisèle Bourcier.

De son côté, La Poste explique que ce salarié a réussi son examen théorique mais qu'il présentait quelques lacunes sur le plan "pratique". Elle rappelle que l'accès à la formation proposée ne garantit pas un poste dans l'entreprise. Depuis le début du mois, quatre personnes ont intégré le centre de tri de Marsac en CDI. La direction aura l'occasion de rappeler cela à Patrick Morellon lors d'un entretien ce vendredi.