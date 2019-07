Dordogne : il est désormais interdit d'arroser les jardins entre 8h et 20h

La Dordogne vient de rentrer en situation de crise en ce qui concerne la sécheresse. Le préfet du département a donc pris un arrêté réduisant fortement l'utilisation de l'eau pour les particuliers, les agriculteurs, et les collectivités

Dordogne, France

2.8 millimètres de pluie tombés à Bergerac depuis le 1er juillet.

Autrement dit rien, puisque la moyenne est de 58 d'habitude en juillet. Dans ces conditions, il fallait s'y attendre, les restrictions pour l'usage de l'eau sont montées d'un cran. 26 départements dont la Dordogne (sur 73 départements en sécheresse) sont donc en situation de "crise".

Des mesures d'économies d'eau importantes ont été annoncées pour les professionnels et les particuliers. Plus question d'arroser n'importe quand le jardin. Ce sera désormais seulement impossible pour le potager entre 8h et 20h.

Interdiction totale de laver votre voiture au jet d'eau, de laver la façade ou encore la terrasse. Interdiction aussi de remplir les piscines. Les collectivités elles aussi doivent se soumettre à de nombreuses obligations.

La nouvelle carte des restrictions d'irrigation - Préfecture de la Dordogne

Plus question de nettoyer les trottoirs, ou encore d'arroser les golfs ou les terrains de sport. Voilà pour les collectivités et les particuliers. En ce qui concerne l'agriculture, de nouvelles restrictions d'irrigations ont été prononcées.

Avec de nombreux cours d'eau où les prélèvements d'eau sont totalement interdits.

Comme sur le Cern, le Céou ou encore la Couze. Des difficultés apparaissent déjà sur certains bassins pour irriguer correctement et même pour alimenter en eau le bétail. Il faut dire que globalement la sécheresse des cours d'eau à 1 à 2 mois d'avance sur les étés précédents.

Même difficultés pour les nappes phréatiques. qui elles présentent un niveau habituellement observé à la mi août.