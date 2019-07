Dordogne : il est toujours interdit d'arroser votre jardin entre 8h et 20h

Malgré les pluies de ces derniers jours, le préfet de la Dordogne maintient son arrêté qui limite fortement le pompage dans certaines rivières du département pour l'irrigation. Et qui limite aussi l'usage de l'eau pour l'arrosage des jardins et pour les collectivités

Dordogne, France

Il a plu ce mardi en Périgord. Et cela devrait se reproduire jeudi, dimanche et une bonne partie de la semaine prochaine. Sans compter les grosses pluies de vendredi et samedi dernier.

Pourtant pour l'instant, le préfet maintient son arrêté qui restreint le pompage voire l'interdit dans certains cours d'eau. Interdiction aussi d'arroser vos potagers ou vos pelouses de 8h à 20h de laver les voitures à la maison ou de remplir les piscines.

C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire du comité sécheresse à la préfecture. La situation est en fait simplement en voie de stabilisation.

Tout simplement parce que la pluie n'est pas tombée partout de la même manière. Il a beaucoup plu dans le centre du Périgord : jusqu'à 80 mm d'eau. Beaucoup aussi en bergeracois, 40 mm, mais seulement 28 mm dans l'est et au nord du département.

Et puis la pluie qui est tombée a certes fait augmenter fortement les cours d'eau. Mais les débits ont chuté quasiment aussi vite qu'ils étaient monté. Bref, la situation ne se dégrade plus... Mais c'est tout.

Quelques petites modifications

Les restrictions restent donc les mêmes si l'on excepte les bassins de la Sauvanie, de la Crempse ou encore de la Nauze (la Sauvanie passe en interdiction de prélèvement trois jours et demi par semaine, la Crempse, la Nauze et l'Eyraud un jour par semaine).

Et surtout pour vous, chez vous il reste interdit d'arroser les potagers ou les pelouses entre 8h et 20h histoire de préserver durablement la ressource en eau.

Malgré tout les pluies tombées ce week-end restent une bénédiction pour les agriculteurs qui se retrouvent avec une irrigation suffisante pour 5 jours. En attendant une éventuelle nouvelle pluie La pression du aux pompages dans les cours d'eau sera donc forcément moins forte pour au moins quelques jours. Les décisions modificatives du préfet entreront en vigueur ce vendredi 2 août à 8h.

Les décisions modificatives du préfet entreront en vigueur ce vendredi 2 août à 8h.