Périgueux, France

"Le gouvernement fait un double discours" c'est le message principal des représentants de la Ligue des Droits de l'Homme ce samedi à Périgueux. Malik Salemkour, le président de la LDH en France a fait le déplacement pour le comité régional de l'organisation de défense des droits de l'homme.

A l'ordre du jour notamment, l'avenir de l'accueil des migrants avec la nouvelle loi que va mettre en place par Emmanuel Macron. Malik Salemkour dénonce un double discours de la part du gouvernement. "D'un côté le président fait l'apologie de valeurs humanistes et de l'autre il y a des violences policières à l'encontre des migrants" s'inquiète le président de la Ligue des Droits de l'Homme.

Dans le département, de plus en plus de migrants bénéficient de l'aide de la LDH. "Tous les jours quelqu'un vient frapper à notre porte. Nous les assistons pour qu'ils aient des conditions d'hébergement correctes. Les enfants sont scolarisés, les parents ont souvent des promesses d'embauche, nous les aidons à pouvoir rester en France en situation régulière" explique Franck Merlin Anglade, président de la section de la Ligue des Droits de l'Homme pour le Grand Périgueux.

Des hommes et des femmes qui ont fui les violences dans leurs pays et qui viennent chercher refuge en France. "J'ai croisé un homme qui avait été torturé puis emprisonné en Libye et en Syrie et qui avait été esclave. On ne peut pas rester indifférent à ça" poursuit Franck Merlin Anglade.

La LDH lutte aussi contre le racisme ou les préjugés envers les migrants pour que la coexistence avec les Périgourdins soit la plus facile possible.