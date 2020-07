Dordogne : "il n'y a pas de nouveaux cas" à l'EHPAD de la Coquille

Les chiffres donnés ce vendredi 17 juillet par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en ont rendu perplexes plus d'un. L'ARS annonce neuf cas dans son communiqué envoyé vendredi soir, mais il n'y a pas de nouveaux cas martèle la maire de la Coquille et présidente de l'EHPAD, Michèle Faure.

Six cas "ni négatif, ni positif" comptabilisées par l'ARS

La maire de la commune du Périgord Vert explique que ce bilan de l'ARS prend en compte six suspicions de cas déjà connus lors du dépistage de l'établissement organisés le 9 et le 10 juillet dernier. "Que les familles se rassurent" dit Michèle Faure, la maire de la Coquille qui reçoit de nombreux appels de parents inquiets pour les résidents.

Suite au dépistage, trois cas positifs sont confirmés. Il s'agit de résidents déjà positifs en avril dernier et qui le sont toujours. Les six cas qui apparaissent dans le bilan de l'ARS sont des personnes dont le test n'est ressorti "ni négatif, ni positif", cela veut dire qu'il reste des traces de coronavirus au sein de leur organisme mais qu'elles ne sont plus malades. Ces six personnes sont placées malgré tout en quatorzaine, avant d'être re-testées à priori en fin de semaine prochaine explique la présidente de l'EHPAD.