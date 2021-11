Dordogne : il retrouve sa sœur grâce à un test ADN

Patrice Rouby, 60 ans et habitant de Saint-Aubin-de-Lanquais, avait presque tout tenté pour retrouver son père. "Je savais qu'il était américain, qu'il était civil, avait travaillé sur la base de Châteauroux dans les années 50. J'ai toujours été convaincu que ça ne pouvait qu'aboutir", témoigne-t-il.

Un test ADN, et il découvre qu'il a une sœur

Toute sa vie, il n'a de cesse de le chercher. Il part aux Etats-Unis, contacte la Maison-Blanche, mais sans succès. "Et puis un jour, il y a deux ans et demi, une amie m'appelle, me dit que sa mère a quelque chose à me montrer. Elle me tend un article de journal. C'est l'histoire d'un homme qui a retrouvé les traces de sa famille grâce à un test ADN", confie-t-il.

En France, les tests ADN sont interdits mais Patrice Rouby décide tout de même d'en faire un, via la société américaine Ancestry, et ça matche. Il découvre l'existence d'une nièce aux Etats-Unis. "On se rend compte que mon père est décédé. Ça c'est un premier point. J'ai également un frère et une sœur décédés. Et deux sœurs vivantes."

"Ce n'est plus un nom, c'est aussi une famille"

Patrice Rouby se met alors en tête de les contacter. Il leur envoie des messages. Et après plusieurs mois sans réponse, l'une de ses sœurs accepte de l'appeler. "Et ça c'est formidable", sourit le Saint-Aubinois. Elle s'appelle Niki, a 10 ans de plus que lui. Dès le premier échange ils discutent pendant près de deux heures.

Rapidement, ils décident de se rencontrer en vrai. Patrice Rouby prend l'avion pour la rejoindre. "À l'aéroport quand on s'est rencontrés ça a vraiment été naturel !", s'exclame-t-il. "On est allés chez elle, j'ai reçu un accueil extraordinaire. Ma famille m'a dit 'de toute façon, tu fais partie de la famille.' On nous dit qu'on se ressemble. C'est formidable", raconte-t-il avec beaucoup d'émotion. Niki lui raconte l'histoire de son père, lui montre des photos. "Ça concrétise ma filière paternelle. J'ai une sœur ! Ça y est c'est acquis. Ce n'est plus un nom, c'est aussi une famille." Depuis, Patrice et Niki échangent très régulièrement par mail, et échangent via Skype tous les mois. En attendant de pouvoir se revoir.

L'histoire de Patrice sera diffusée sur TF1 dimanche 21 novembre à 13h.