Dordogne : il sera bientôt possible de cumuler RSA et emploi saisonnier

Il sera possible de cumuler RSA et emploi saisonnier en Dordogne

Périgueux, France

Le département de la Dordogne a validé le principe du cumul du revenu de solidarité active, le RSA, avec un emploi saisonnier lors d'une session extraordinaire ce lundi.

L'an dernier en Dordogne, 9400 personnes touchaient le RSA pour 59 millions d'euros d'allocation versées. Pour favoriser l'emploi dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, ou encore des loisirs et de l'agriculture, le département a donc proposé aux bénéficiaires du RSA de pouvoir réaliser jusqu'à 300 heures de travail comme saisonnier sans perdre l'allocation.

C'était un vrai besoin estime Mireille Bordes vice présidente du Conseil départemental en charge de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire :

"On a beaucoup de saisonniers en Dordogne, et beaucoup de gens qui des fois pour ne pas perdre cette allocation étaient ennuyés dans le choix. Le principe voulu par le département, c'est qu'une personne qui trouve un certain nombre d'heures de travail ne perde pas le bénéfice de l'allocation. Cela peut être un travail pour un mois, ou quelques bouts de travail sur un an. On cumulera le temps pour que la personne ne perde pas son allocation" dit Mireille Bordes

Pour demander ce dispositif : il faut faire une demande au conseil départemental avec transmission du contrat de travail et des fiches de paye si vous avez déjà un emploi saisonnier. Par email : service-allocationsRSA@dordogne.fr ou par courrier : DGA-SP Pôle RSA, Service allocations, cité administrative Bugeaud, Bât D - CS 70010 24016 Périgueux Cedex

Le département de la Dordogne va également mettre en place son tout premier budget participatif. Un million d'euros seront mis à disposition lors du vote du budget supplémentaire le 25 juin prochain. Et cela pour des projets d'intérêt général et qui seront déposés par des citoyens ou des associations.

Un projet au moins pour chacun des 25 cantons sera sélectionné. Ils devront tous être réalisés l'année suivante, soit en 2020.