Dordogne : il souffre d'une rage de dents mais ne trouve aucun dentiste pour le soigner !

Depuis mardi, Jérémy, un Périgourdin souffre d'une rage de dents mais aucun dentiste ne peut l'accueillir dans son cabinet pour le soigner. La pénurie de spécialistes dans le département y est pour quelque chose.

C'est un calvaire que certains Périgourdins connaissent bien : rechercher un dentiste en urgence. Jérémy habite Périgueux et depuis mardi 2 janvier il souffre d'une rage de dents, sauf qu'il n'arrive pas à la faire soigner. Aucun dentiste ne peut l'accueillir dans son cabinet. Une situation embarrassante pour ce formateur en informatique.

"C'est comme si on m'enfonçait un couteau dans la racine." - Jérémy

Jeremy souffre au point d'en faire des malaises. "C'est comme si on m'enfonçait un couteau dans la racine et qu'on tournait," explique-t-il. Une douleur qui ne lui laisse aucun répit. Il a beau expliquer sa souffrance à la vingtaine de secrétaires contactées depuis deux jours, rien n'y fait. "On me répond que je ne suis pas un patient régulier et qu'on ne peut donc pas me prendre en priorité et que je dois attendre deux semaines" déplore-t-il. Il a essayé les urgences de l'hôpital, mais là encore il a trouvé porte close. "Ça m'était déjà arrivé quand j'habitais à Bordeaux et j'avais réglé le problème tout de suite."

En attendant, Jérémy se dope aux antidouleurs, mais les effets diminuent. Il a contacté, sans succès, des dentistes dans le sud du département. Ça n’étonne pas du tout Frédéric Besse, le représentant de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Dordogne. "Nous sommes actuellement 200 dentistes pour 400.000 habitants et il faudrait que l'on soit au minimum 50 de plus, au maximum une centaine," raconte le spécialiste. "Dans cette situation nous sommes obligés de traiter les urgences de nos patients en priorité et c'est forcément plus compliqué pour les gens qui arrivent dans le département." Frédéric Besse effectue lui-même des journées de plus de douze heures. "Je ne pensais pas en arriver là à l'âge que j'ai." Le président de l'ordre dit avoir tout essayé pour inciter les jeunes dentistes à s'installer en Dordogne, mais le département ne les séduit pas.