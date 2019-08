Dordogne : ils étaient 400 à manifester contre le projet des 5 éoliennes

Plus de 450 personnes se sont rassemblés samedi 24 août pour exprimer leur refus quant au projet de 5 éoliennes sur les communes de Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud.

Saint-Aulaye, France

"Non aux éoliennes ! Non aux éoliennes !" Le message était scandé par les centaines de manifestants en fin de matinée, samedi 24 août. Dans la foule, des habitants des deux communes concernées par le projet, Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud, mais aussi plusieurs maires et des conseillers départementaux. Le projet consiste en l’installation de cinq éoliennes de 182 mètres de haut, dans la forêt de la Double.

Plusieurs pancartes ont été amenées par les manifestants © Radio France - Manon Leterq

La manifestation était organisée par l'association Asso3D (Défense du val de Dronne et de la Double), qui depuis sa création en 2013, est de toutes les luttes. Dans leur communiqué, ils précisent que le bureau de l'association a décidé de réagir face à la décision du préfet de la Dordogne "d'accorder prochainement les deux dernières autorisations nécessaires au projet de 5 éoliennes."

Dans le cortège, les opposants donnent leurs arguments : infrasons et ultrasons mauvais pour la santé, dégradation du paysage, et réelles menaces sur la biodiversité.

Les manifestants viennent entre amis pour montrer leur mobilisation © Radio France - Manon Leterq

"Les éoliennes en Dordogne vont changer le flux migratoire des palombes, on aura plus le même passage de gibiers qu'on avait", souligne Jean-Jacques, chasseur de palombes.

Du côté d'Asso3D, son représentant Thierry Bonne, ne comprend pas les motivations du préfet. Car il a en face de lui, une opposition grandissante. Une pétition a recueilli des avis défavorables à 94% et 28 conseils municipaux ont voté des décisions contre le projet.