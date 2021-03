Dordogne : ils manifestent contre un projet de supermarché au Buisson-de-Cadouin

Ils ne veulent pas d'un supermarché dans leur commune. Plus de 70 personnes se sont rassemblées ce samedi matin au niveau du pont de Vicq au Buisson-de-Cadouin. Elles s'opposent au projet d'installation d'un "U Express" dans cette zone. Un permis de construire a déjà été déposé pour la création d'un bâtiment de plus de 800 m². Il est toujours en cours d'instruction.

Mais l'arrivée d'une grande surface inquiète. "J'habite juste en face du champ où doit être construit ce "U express", explique Nathalie. Pour moi, c'est impossible. Quand je sors, j'ai l'habitude de voir les aigrettes, les hérons, etc. Je ne veux pas avoir un gros bâtiment." D'autres s'interrogent sur l'utilité de ce projet. "On a déjà des supermarchés au Bugue, à Siorac, ou Lalinde. C'est suffisant. Et puis ça suffit de construire des grandes surfaces, ce sont des projets d'il y a 20 ans", ajoute Jean Zellner, conseiller municipal d’opposition.

"Ça risque de vider la rue principale de ses commerces"

Les manifestants ont créé une chaîne humaine devant le champ où doit être construit ce "U express" © Radio France - Théo Caubel

Plusieurs commerçants du bourg ne cachent pas aussi leur inquiétude. "Ça risque de vider la rue principale de ses commerces et faire comme à Siorac ou au Bugue, n'avoir que des centres commerciaux et plus de village" fait remarquer Karine buraliste au Buisson-de-Cadouin.

Du côté de la mairie, on rappelle que le projet est porté par un acteur privé et que la municipalité ne peut pas s'y opposer à ce stade. Mais ce "U express" peut être une opportunité. "Aujourd'hui, selon les études qui m'ont été présentées, plus de 90 % de l'argent des foyers du Buisson-de-Cadouin part sur le Bugue ou Siorac. C'est dommage" fait remarquer Marie-Lise Marsat, la maire de la commune. Elle refuse en revanche de se prononcer pour ou contre ce projet. Elle préfère mettre en avant le travail autour de la création d'une médiathèque et d'un centre d'interprétation de la grotte de Cussac.

Un ancien projet de supermarché annulé

Elle ajoute néanmoins que si ce "U express" venait à se faire, il s'accompagnerait d'une transformation de l'entrée de la commune au niveau du pont de Vicq. Un rond-point serait alors créé, financé par le supermarché, le département et la communauté de communes. La société qui porte le projet de supermarché se dit aussi prête à aménager, en partenariat avec la municipalité, un parc sur les hectares de terrain non-couverts par le "U express".

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'installation d'une grande surface fait parler au Buisson-de-Cadouin. La même société qui porte le "U express" avait déjà tenté, il y a une dizaine d'années, de construire au même endroit un supermarché. À l'époque, il s’agissait de créer un bâtiment de plus de 2.400 m². Le projet avait été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux en 2016.