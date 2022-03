Dordogne : ils sont allés chercher leur grand-mère ukrainienne en Pologne

En rentrant de ce long voyage de plus de 5.000 kilomètres, Claude a pris un en-cas et une douche avant d'aller dormir quelques heures. Il est installé en Dordogne avec sa femme Uda à la Roche-Chalais. Dimanche 6 mars dernier, Uda apprend que sa mère de 76 ans a réussi à passer la frontière polonaise pour fuir la guerre et qu'elle est dans un centre de réfugiés là-bas. "On s'est dit, on y va on part tout de suite" explique Claude qui a roulé pendant 24 heures avec son beau-fils, Ylia, pour rejoindre la Pologne.

A son arrivée, la mère de Uda a été accueillie par du thé et des petits gâteaux raconte Claude, "on lui a dit vous êtes en Europe, on va s'occuper de vous". Claude et Ylia ont été aidés par les autorités pour retrouver leur proche "quand on l'a vu, on ne l'a plus lâchée". Là-bas, le Périgourdin explique avoir vu "beaucoup de gens hagards" et ces scènes près de la frontière où des voitures s'arrêtent avec hommes, femmes et enfants à l'intérieur "les femmes et les enfants descendent et vite les hommes ferment les portières et repartent combattre, on ne peut qu'avoir de l'admiration pour eux".

Claude, Ylia et la grand-mère sont arrivés ce mercredi 9 mars à la Roche-Chalais, vers 4 heures du matin, "fatigués mais soulagés". Claude et Uda ont accueilli la grand-mère chez eux mais ils hébergent déjà une partie de la famille arrivée elle aussi d'Ukraine le 28 février dernier. "On est dix à la maison", explique Claude avec la sœur de son épouse, sa nièce, une amie à elle et leurs trois petites filles. La mairie de la Roche-Chalais est en train de rénover une maison qui appartient à la commune pour leur permettre d'avoir un logement dans les prochaines semaines.