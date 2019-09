79 ans de la découverte de la grotte de Lascaux : "J'ai été époustouflée" témoigne Marinette Ravidat

Montignac, France

A l'occasion des 79 ans de la découverte de la grotte de Lascaux, nous vous proposons de réécouter le documentaire réalisé à France Bleu Périgord par Harry Sagot et Marianne Brouillard. Un reportage long-format produit pour les 70 ans de l'événement.

Le 8 septembre 1940, Marcel Ravidat en promenade, voit son chien s'engouffrer dans un trou, dans la vallée de la Vézère à Montignac. Quatre jours plus tard, le 12 septembre 1940, Marcel Ravidat revient devant cette cavité avec ses camarades Georges Agniel, Simon Coencas et Jacques Marsal. Ils rentrent à l'intérieur et découvrent ce qui sera appelé plus tard la "chapelle Sixtine de la préhistoire".

Une grotte vieille de plus de 17.000 ans

La femme de Marcel Ravidat, Marinette, découvre la grotte un peu plus tard en 1944. Aujourd'hui, âgée de 90 ans, elle se souvient de la forte émotion qu'elle a ressenti.

J'ai été époustouflée, tellement c'était joli !

Marinette Ravidat a découvert la grotte de Lascaux en 1944

600 peinture préhistoriques

A l'intérieur de cette cavité, les quatre jeunes Périgourdins découvrent 600 peintures d'animaux dans une grotte d'environ 200 mètres de long. La grotte de Lascaux est ouverte au public pendant quelques années mais elle ferme en 1963 sur décision d'André Malraux pour éviter qu'elle ne se dégrade. En 1983, un fac-similé est créé.

En octobre 1979, la grotte de Lascaux est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.