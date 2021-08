C'est une nouvelle qui a forcément un écho ici en Dordogne, Joséphine Baker va entrer au Panthéon. C'est une information de nos confrères du Parisien. Suite à la pétition lancée en ligne et qui réuni plus de 37.000 signatures à cette heure, Emmanuel Macron a décidé de panthéoniser l'artiste, femme engagée et resistante au cours d'une cérémonie prévue le 30 novembre prochain à Paris. Joséphine Baker a vécu de nombreuses années en Dordogne. Sa dépouille repose à Monaco mais ne devrait pas été transférée, c'est le souhait de ses enfants. Elle sera la première femme noire à faire son entrée au Panthéon à Paris.

Une cérémonie prévue le 30 novembre

Selon les informations de nos confrères du Parisien / Aujourd'hui en France, Emmanuel Macron aurait pris cette décision le 21 juillet dernier au terme d'un entretien avec les initiateurs de la pétition mais aussi des artistes et des membres de la famille de Joséphine Baker. La cérémonie de sa panthéonisation est prévue pour le 30 novembre prochain. Laurent Kupferman est l'essayiste qui a été à l'origine de cette pétition "Osez Joséphine" et qui a interpellé le président de la République sur le sujet.

Artiste, résistante, militante pour l'égalité

Si l'artiste est connue pour ses chansons comme "j'ai deux amours", Joséphine Baker a aussi été une militante pour l'égalité et une résistante pendant la Seconde Guerre Mondiale. L'histoire et la vie de Joséphine Baker (1906-1975) sont liées au Périgord puisque l'artiste franco-américaine a acheté le château des Milandes avant de s'y installer avec sa tribu arc-en-ciel.

La pétition qui demande la panthéonisation de Joséphine Baker est notamment soutenu par les enfants de l'artiste mais aussi par la chanteuse Nicoletta, Stéphane Bern, Pierre Souchon ou encore la propriétaire du château des Milandes, Angélique de Saint-Exupéry.