Dordogne : Kendji Girac dans les studios de France Bleu Périgord ce vendredi

C'est un invité exceptionnel qui est attendu ce vendredi 25 septembre dans les locaux de France Bleu Périgord, Kendji Girac est avec nous à l'occasion des 40 ans de France Bleu. Pour cet anniversaire, le réseau France Bleu organise l'opération "44 stars pour 44 locales". France Bleu Périgord reçoit le chanteur périgourdin dont la carrière a décollé avec sa reprise de Bella de maître Gims en 2013 avant de remporter la troisième édition de The Voice.

Un nouvel album en octobre

Depuis sa victoire, le chanteur né à Périgueux en 1996 enchaîne les succès : "Color Gitano", "Andalouse", "Cool", "Pour oublier", "Mires mas" ou encore dernièrement "Habibi" un titre co-composé par Slimane ou encore "Dernier Métro" en duo avec Gims.

Kendji Girac sera dans les studios de France Bleu Périgord ce vendredi pour l'émission "Ca vaut le détour" avec Marie-Corinne Cailleteau entre 17h15 et 18h45. Le chanteur interprétera également deux de ses chansons en direct. Son dernier et quatrième album, "Mi Vida" doit sortir le 9 octobre prochain.

Gagnez votre rencontre avec Kendji dans les locaux de France Bleu Périgord

Pour assister à cette émission spéciale* avec la personne de votre choix et gagner votre rencontre avec Kendji Girac, jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020, tous les jours entre 11h et midi ! A vous aussi votre photo avec Kendji. Pas mal, non ?

* Présence indispensable à la radio à 17h ce vendredi 25 septembre et port du masque obligatoire