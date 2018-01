Montignac, France

Zhai Jun est désormais incollable sur la grotte de Lascaux. La salle des taureaux, le puits et la frise des cerfs nageant .... L'ambassadeur de Chine a eu droit à une visite présidentielle, la même que François Hollande il y a un peu plus d'un an pour l'inauguration du Centre International d'Art Pariétal.

Déjà 150.000 visiteurs pour Lascaux III à Shanghai

En visite en Dordogne ce vendredi et samedi, c'était l'occasion pour lui de découvrir ce centre international qui attire de nombreux touristes chinois. Ils sont 500 à avoir découvert Lascaux IV en 2017.

Pour les autres, l'exposition itinérante "Lascaux III" est en ce moment à Shanghai. Et les visiteurs sont au rendez-vous. "En 66 jours, 150.000 personnes ont découvert l'exposition. Cela fait environ 2.300 visiteurs par jour. A la fin des 4 mois de l'exposition, il devrait y avoir au total 250.000 visiteurs", explique Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne.

Développer le tourisme chinois en Dordogne

Le comité départemental du tourisme de Dordogne se rendra à Shanghai d'ici deux semaines pour faire la promotion de la culture et de la gastronomie périgourdines. Grâce à Lascaux Centre International d'Art Pariétal, André Barbé le directeur de la Sémitour, la société qui gère notamment Lascaux IV, compte bien faire de la Dordogne une étape majeure du tourisme chinois en France.

"Bientôt il n'y aura plus uniquement le triptyque : Paris, Mont-Saint-Michel, châteaux de la Loire. Nous espérons que les touristes chinois passeront obligatoirement par la Dordogne" André Barbé

Pour atteindre cet objectif et développer davantage les échanges culturels entre la Chine et la Nouvelle Aquitaine, Germinal Peiro aimerait même créer une liaison aérienne entre Bordeaux et Shanghaï.

Et la découverte de la Dordogne ne s'arrête pas là pour l'ambassadeur de Chine et sa délégation. Ce samedi, ils seront au trophée Jean Rougié pour découvrir le meilleur de la gastronomie périgourdine.