Dordogne : l'appartement de Périgueux envahi de punaises de lit va être désinfecté du sol au plafond

Nous vous en parlions début mai sur France Bleu Périgord. L'appartement d'un couple de sexagénaire envahi de punaises de lit va être débarrassé de ces bestioles à partir du 25 juin. Des travaux sont prévus pendant plus d'un mois. La facture sera payée par les locataires et la propriétaire.

Il y a un mois, France Bleu Périgord vous racontait le cauchemar de ce couple de sexagénaire vivant dans un logement infesté de punaises de lit. Bonne nouvelle : des travaux de désinfestation vont commencer le 25 juin prochain.

"Le confinement ? Cela a été très dur"

L'annonce de ces travaux est un soulagement pour ce couple de Périgourdins. Cela fait un an au moins que les punaises de lit ont élu domicile dans leur appartement. "Cela a été dur pendant le confinement" avoue l'homme, un peu perdu, sur le pas de sa porte. Avec sa compagne, ils ont vécu l'enfer. Des milliers de punaises de lit ont infesté leur appartement. Il y en avait notamment dans les draps et dans les meubles. En plein confinement, une entreprise de désinfestation avait alerté la presse et la mairie de Périgueux.

Heureusement, l'homme dispose de son propre logement. Le couple peut donc faire l'aller retour mais à chaque déplacement les deux habitants doivent "s'inspecter le corps et les vêtements" minutieusement raconte le sexagénaire. "Parfois, il a fallu tuer les punaises à la main" poursuit-il. C'était le seul moyen pour éviter d'infester l'autre appartement.

Des travaux titanesques

Des travaux titanesques commencent le 25 juin prochain. Ils vont s'étaler jusqu'au 31 juillet. Une nouvelle entreprise de désinfestation, contactée par la propriétaire, va s'y coller : nettoyage des vêtements, déménagement et désinfection des meubles, arrachages des tapisseries ou encore des laines de verre. Le parquet sera démonté puis brûlé. Les punaises de lit se sont même infiltrées dans les goulottes électriques.

La note sera forcément salée. Les locataires et la propriétaire vont se la partager. Le couple a raconté louer ce logement depuis 9 ans. Il avait déjà déboursé plus de 1.000 euros de sa poche pour faire désinfecter, mais cela n’a pas suffit.

De son côté, le service hygiène de la mairie a été mis au courant de la situation. L'entreprise a d'ailleurs communiqué l'agenda des travaux à la mairie qui surveiller de prêt l'avancée de la désinfestation.