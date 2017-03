Dordogne : l'appel à l'aide de Marie-Rose pour son mari handicapé

Marie-Rose et son mari Gérard ont déménagé à Saint-Astier en décembre 2016. Depuis le couple cherche désespérément un médecin volontaire pour venir soigner Gérard chez lui. Aucun généraliste du secteur ne souhaite se déplacer.

C'est un véritable S.O.S. que lance Marie-Rose Passerieux, 81 ans. Depuis le mois de décembre, elle vit à Saint-Astier avec son mari Gérard, 78 ans. "Nous avons déménagé de Fanlac pour nous rapprocher des services et des hôpitaux," raconte l'octogénaire. Sauf que depuis son arrivée dans la nouvelle maison, le couple n'a toujours pas trouvé de médecin traitant. C'est un problème, car Gérard, tétraplégique depuis un accident domestique survenu il y a 13 ans a besoin de soins une fois par mois à domicile. "Il faut lui changer sa sonde urinaire et renouveler ses ordonnances," raconte Marie-Rose. "Pour l'instant le problème ne s'est pas vraiment posé car Gérard a fait deux séjours à l’hôpital en deux mois."

Cette situation inquiète le couple. "Quand il m'arrive quelque chose, le temps de prévenir les pompiers, le Samu, etc...j'ai le temps de crever !" s'emporte Gérard. Son épouse a pourtant pris le temps d’éplucher l'annuaire. "J'ai contacté tous les médecins de la ville et ceux des alentours mais ils m'ont tous répondu qu'ils ne prenaient plus de patients, et surtout qu'ils ne voulaient pas se déplacer," se désole-t-elle. Au désespoir, se mêle la colère. "Je ne comprends pas qu'à notre époque on en soit là. On est dans une impasse." Pour exprimer sa colère, Marie-Rose a écrit à la ministre de la santé Marisol Touraine, sans se faire trop d'illusions. Le couple espère maintenant qu'un médecin entendra leur appel à l'aide. "On ne demande pas grand chose. Juste un déplacement une fois par mois, pour quelques minutes et à n'importe quelle heure..."