Too Good To Go : l'application contre le gaspillage alimentaire débarque en Dordogne

Depuis quatre mois, Too Good To Go, l'application smartphone contre le gaspillage alimentaire a conquis les commerces périgourdins. Elle permet aux clients de racheter à moindre coût les invendus des boulangeries ou des supermarchés.

Dordogne, France

C'est trop bon pour être jeté aux ordures. Voilà comment on pourrait traduire "Too Good To Go", l'application smartphone qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle met en relation les commerces et les clients. Les premiers proposent leurs invendus sur l'application, les deuxièmes les achètent en un clic et passe récupérer leur panier directement sur place. Et l'application a fait son entrée dans les commerces périgourdins il y a quatre mois.

Acheter des invendus à moindre coût

La boulangerie Histoire des Pains, dans le centre de Périgueux, propose aux utilisateurs de l'application, une dizaine de paniers tous les jours. Ils sont généralement composés d'un sandwich, d'une pâtisserie et d'une viennoiserie, proches de la date de péremption donc à consommer sous deux jours. Tout ça pour la modique somme de quatre euros. Victoria, l'une des vendeuses est soulagée de ne plus jeter les invendus. Et ça plaît aux clients : "A la fin de la journée tous les paniers ont été vendus. Maintenant on reçoit même des appels pour en réserver, le soir des clients passent pour savoir s'ils nous en restent. Les gens adorent ça." affirme la vendeuse.

Capture d'écran de l'application © Radio France - Laurence Méride

Et les supermarchés du Périgord s'y sont mis eux aussi, à l'instar du Monoprix de Périgueux. Une démarché écologique pour Camille mais surtout un gros avantage pour son porte-monnaie : "ça permet d'acheter des aliments à bas prix qui allaient finir à la poubelle alors qu'ils sont encore comestibles. A force de dépenser un petit moins, à la fin du mois on peut économiser près de 15 euros sur le budget alimentaire mensuel."

D'après le site de statistique écologique Planetoscope, 317 kilos d'aliments sont gaspillés chaque seconde en France.