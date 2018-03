Boulazac, France

L'apprentissage est un des axes de la politique d'Emmanuel Macron et dans les écoles il continue de séduire de plus en plus de jeunes. Ce samedi le Centre de Formation des Apprentis de Boulazac a ouvert ses portes aux jeunes Périgourdins et à leurs parents.

Le centre forme ses étudiants à 25 métiers différents et accueille chaque année 750 apprentis. En boucherie, pâtisserie mais aussi en coiffure ou dans les métiers de la mécanique. Une formule accessible dès la fin du collège et qui est une véritable clé pour l'emploi selon le directeur du CFA Jean Charles Marchand.

"Huit jeunes sur dix qui sortent d'apprentissage ont un emploi derrière" Jean Charles Marchand

"Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes et beaucoup de postes non pourvus aussi. L'apprentissage est une arme essentielle, huit jeunes sur dix qui sortent d'apprentissage ont un emploi derrière" explique-t-il.

Des métiers pas toujours populaires chez les jeunes

Certaines formations peinent encore à trouver des candidats alors que les postes à pourvoir sont nombreux. C'est le cas des métiers du service dans la restauration mais aussi de celui d'électriciens. "On a beaucoup de demandes de la part des entreprises mais ce n'est pas très populaire chez les jeunes" déplore Jean Charles Marchand.

Si les portes ouvertes sont terminées pour cette année, vous pouvez directement vous renseigner sur le site internet du CFA.