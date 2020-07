Dordogne : l'aquarium du Périgord noir rouvre avec des précautions sanitaires

C'est le plus grand d'Europe pour les poissons d’eau douce. L'aquarium du Périgord noir a rouvert ce samedi 4 juillet au Bugue, et environ 500 visiteurs étaient au rendez-vous dès le premier jour pour découvrir les 6.000 carpes, brochets, esturgeons, silures, etc. ainsi que les alligators, les iguanes, les tortues, les serpents, et les myocastors. Le port du masque est obligatoire, et le site n'accepte que 120 visiteurs à la fois. Cet été, l'aquarium espère accueillir environ la moitié de ses visiteurs de l'an dernier, soit 7 à 800 entrées par jour contre 1500 l'an dernier. Huit saisonniers ont été embauchés dès l'ouverture (au lieu d'une trentaine l'an dernier) en renfort des 22 permanents.

L'avantage des précautions sanitaires, c'est que les visiteurs ne sont pas bousculés devant les aquariums © Radio France - Harry Sagot

Les trois autres attractions d'Univerland ont également ouvert ce samedi : le Big Bird, le labyrinthe préhistorique et le jungle golf. Le prix d'entrée est de 14,90€ pour un adulte, 11,90€ pour un enfant de 4 à 12 ans (et c'est gratuit pour les moins de 4 ans).

Les principaux sites du Périgord noir sont ouverts

Les principaux sites du Périgord noir sont donc ouverts pour l'été : Lascaux bien sûr, après deux week-ends de test réussis, mais aussi le gouffre de Proumeyssac , ou encore le château de Castelnaud.