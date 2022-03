Dordogne : l'Association APARE en charge d'un guichet unique pour orienter les réfugiés ukrainiens

"Nous sommes un guichet unique."

L'association APARE, Association Périgourdine d'Action et de Recherche sur l'Exclusion, a désormais pour mission d'accompagner les réfugiés ukrainiens arrivés en Dordogne. En charge d'une plateforme unique sur laquelle les réfugiés qui le souhaitent peuvent se signaler, elle leur propose par la suite "un diagnostic de besoin". Un rendez-vous dans ses locaux, avec traducteur, au cours duquel les travailleurs sociaux de l'association liste les besoins, médicaux, scolaires et recherchent avec les réfugiés les solutions auxquelles ils ont accès.

Accès au statut européen de protection temporaire

"Nous recensons les besoins" explique Nadine Spettnagel, présidente de l'APARE. Ce jour-là autour de la table, Katerina, sa fille Valeria, sa mère, son compagnon et une amie qui a fui l'Ukraine avec eux. Durant le rendez-vous tous les sujets sont abordés, les besoins médicaux de chaque membre de la famille, le niveau scolaire de Valéria et son envie de retourner en classe, la volonté de cette famille de rester ensemble, jusqu'aux membres de leur famille vivant en Autriche et qu'il pourrait vouloir rejoindre, toutes les questions sont posées. "La première étape est de déterminer si ces personnes souhaitent rester en France, auquel cas elles vont faire une demande d'asile, ou si elle souhaite obtenir le statut européen de protection temporaire. Ce n'est pas la même chose, faire leur choix est la première chose à faire avant de prendre un rendez-vous à la préfecture pour lancer une procédure et leur donner accès à des droits, leur permettre d'accéder aux soins et de scolariser les enfants." explique Nadine Spettnagel, immédiatement interrompue par la traductrice. Katerina souhaite obtenir une protection temporaire, sa mère envisage de retrouver la partie de la famille qui vit en Autriche, la famille a besoin de savoir si son statut les suivra en Autriche. "Et bien ne bougez pas, on va appeler notre interlocuteur." Et c'est comme ça à chaque rendez-vous, un enchainement de questions auxquelles l'association tente de répondre au plus vite et le plus clairement possible.

Une charge de travail importante qui pousse l'association a envisagé rapidement des recrutements pour assurer ces rendez-vous et répondre aux mieux aux familles réfugiées qui arriveraient en Dordogne.

Déjà 31 personnes prises en charge

Chargée de l'orientation des réfugiés dans leurs démarches administratives par le préfet, l'association prend déjà en charge 31 personnes réfugiées, en plus des 500 personnes qu'elle accompagne dans le cadre de ses nombreuses autres missions.

L'organisme insiste : pour se signaler, les réfugiés doivent envoyer un mail à l'adresse suivante accueil.ukrainiens@apare.fr, ou se présenter au 143 rue Combe-des-Dames à Périgueux du lundi au samedi de 14 heures à 17 h 30.

Pour les Périgourdins qui souhaite proposer une solution de logement peuvent se signaler sur cette plateforme : pref-france-ukraine-hebergement@dordogne.gouv.fr.