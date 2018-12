Gilets jaunes : "L'avenir, il est pourri" dit une manifestante lycéenne à Périgueux

Périgueux, France

Des milliers de lycéens se sont mobilisés ce lundi en Nouvelle Aquitaine... Notamment à Bordeaux ou Limoges. En Dordogne, des lycéens se sont aussi mobilisés. A Sarlat, une cinquantaine d'élèves du lycée Pré de Cordy ont monté une barricade devant l'établissement. Rassemblement aussi des lycéens devant Giraut de Borneil à Excideuil.

A Périgueux, ils étaient une petite centaine à défiler dans les rues. Allant de lycées en lycées et trouvant à chaque fois porte close. Lycéens suivis en fin de parcours par une trentaine de gilets jaunes.

Les élèves manifestaient contre la réforme du bac et la plateforme Parcoursup. C'est ce qu'explique Sam, élève de Terminale L :

"Rien que pour le bac, Parcoursup c'est honteux, c'est un choix sélectif pour les meilleurs sauf que ceux qui ont du mal, ils sont refusés, c'est dégueulasse"  — Sam

Mais de nombreuses revendications rejoignaient justement celles des gilets jaunes. D'ailleurs, de nombreux lycéens avaient enfilé un gilet jaune.

Les lycéens manifestant dans Périgueux, avec des gilets jaunes © Radio France - Antoine Balandra

"On fait un bac pour quoi, pour vivre plus tard comme des SDF ? Avec un salaire, cela ne suffit plus. Les jeunes ne vivent plus, ils survivent, c'est dégueulasse, on a plus de pouvoir d'achat, c'est dégueulasse, les augmentations tout ça, l'essence est super chère, l'éducation aussi, même quand on crève on paye, c'est honteux", dit une jeune lycéenne de Pablo Picasso

Les lycéens se sont finalement rassemblés devant l'inspection d'académie, avant de redescendre au pas de charge sur le rond point Yves Guéna qu'ils ont brièvement filtré. Ils ont été rejoints en fin de cortège par une trentaine de gilets jaunes.