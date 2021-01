Dordogne : l'école de Bayac fermée pour cause de coronavirus

Cela faisait un mois que cela n'était plus arrivé en Dordogne. Une école est fermée pour cause de coronavirus. Il s'agit de la classe unique de l'école primaire de Bayac, petit village de 350 habitants à l'est de Bergerac.

Quatre cas positifs au Covid-19 ont été découverts dans et autour de cette classe de 26 élèves qui enseigne de la petite section au CP. Le mardi 5 une AVS, une assistante de vie scolaire a été testée positive. Le samedi 9, une animatrice également. Et ce jeudi matin, deux enfants, d'une même famille ont été testés positifs. L'un d'entre eux avait été en contact avec l'AVS. Les deux parents de ces enfants sont également positifs au coronavirus.

L'école est donc fermée à partir de ce jeudi et jusqu'au 17 janvier 2021. Tout comme l'accueil périscolaire.

Début décembre, l'école de Montcaret en bergeracois avait fermé pour cause de Covid-19. Trois classes de l'école Romain Rolland de Bergerac avaient aussi fermé en septembre dernier.