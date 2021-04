Dordogne : l'édition 2021 des 100 km de Belvès annulée

Pays-de-Belvès

La commission d'organisation des 50 et 100 km de Belvès a pris la décision d'annuler l'édition 2021 à cause de la situation sanitaire. La mythique course était prévue au mois de juin 2021.