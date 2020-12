Dordogne : l'élection d'une adjointe à Boulazac invalidée par le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Bordeaux a invalidé ce jeudi l'élection de Fanny Castaignède adjointe à la démocratie participative et à la citoyenneté à Boulazac. C'est le suivant sur la liste, Pascal Furelaud, qui est élu en tant que conseiller municipal.

Le tribunal a donc suivi les arguments de l'opposition au maire emmenée par le socialiste Jérémy Pierre Nadal. Ils soutenaient que Fanny Castaignède était inéligible car elle occupe un poste de chargée de mission en charge de l'évaluation, et du contrôle des associations et organismes extérieurs au sein de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux (présidée... par Jacques Auzou) en plus de son mandat d'adjointe. Dans un communiqué, l'opposition au maire de Boulazac Jacques Auzou se félicite en affirmant que "nul n'est au-dessus de la loi". Ils estiment aussi que cette décision du tribunal prouve "le bien fondé de notre démarche, qui consistait avant tout à mettre fin à un mélange des rôles susceptible de conduire à des conflits d'intérêt".

Fanny Castaignède annonce qu'elle va faire appel. Car selon elle cette décision "ne repose que sur peu d'éléments".