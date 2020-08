Dordogne : l'ensemble scolaire Saint Joseph à Périgueux prépare sa rentrée masquée

A l'ensemble scolaire Saint Joseph Saint Vincent de Paul de Périgueux 1100 élèves sont attendus. De la sixième à la terminale, tout le monde devra porter un masque. Les derniers préparatifs se font donc dans un contexte particulier. " En mai juin nous n'avions qu'une petite partie des collégiens, explique Martine Poulain la directrice, là nous allons avoir l'effectif au complet et les questions de distanciations et de port de masques sont plus difficiles à mettre en oeuvre".

Martine Poulain et Sylvie Laferrere, directrice et directrice adjointe © Radio France - Xavier Dalmont

Pour certaines matières, comme le sport ou la physique, des mesures spéciales seront prises. "En physique cette année, les parents devront prévoir une blouse à manches longues, explique Sylvie Laferrere la Directrice adjointe, et il sera possible de faire des expériences car le matériel sera identifié par binôme d'élèves".

Saint Joseph à Périgueux © Radio France - Xavier Dalmont

Les préparatifs à Saint Joseph - Reportage Copier