Dordogne : l'étape du Tour du Limousin entre Rouffiac et Trélissac revient à un espagnol

C'est l'espagnol Miguel Aristi qui a remporté ce jeudi la deuxième étape du Tour du Limousin cycliste entre Rouffiac et Trélissac sur 182km. Lilian Calmejane reste en jaune.

Trélissac, France

Miguel Aristi © Radio France - Xavier Dalmont

L'albigeois Lilian Calmejane reste en jaune à l'issue de la deuxième étape du Tour du Limousin entre Rouffiac et Trélissac Une course longue de 182 kms gagné au sprint par le basque Miguel Aristi. Le maillot jaune n'a plus que trois secondes d'avance sur l'espagnol. Lilian Calmejane, peut être stressé, n'a accordé que quelques secondes d’interview à la télé mais a refusé de répondre à la presse locale.

Le sprint avenue Jean Jaurès à Trélissac