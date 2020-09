Dordogne : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour cinq communes

Le décret de reconnaissance de catastrophe naturel vient d'être publié au Journal officiel. Il concerne cinq communes du Périgord touchées au printemps dernier par des inondations et des coulées de boues.

En Dordogne, cinq communes viennent d'obtenir la reconnaissance de l'état catastrophe naturelle. Le décret a été publié ce jeudi 3 septembre au Journal officiel. Il s'agit de Lembras, Calviac-en-Périgord, Mareuil-en-Périgord, Vézac et Coursac. Entre avril et juin dernier, ces communes ont subi des dégâts suite aux inondations et aux coulées de boues.

Si vous avez été touchés par des dégâts, vous pouvez déposer un dossier d'indemnisation auprès des assurances jusqu'au 13 septembre.

A Lembras, cela concerne les intempéries du 25 avril dernier. Pour Calviac-en-Périgord, Mareuil-en-Périgord et Vézac, il s'agit des inondations et des coulées de boues du 1er juin dernier. Enfin pour Coursac, cet état de reconnaissance naturelle s'applique pour les violents orages du 8 juin dernier.