Dordogne : l'évêque de Périgueux et de Sarlat propose aux gilets jaunes des groupes de réflexion et de dialogue

Périgueux, France

Le Conseil permanent de la Conférence des évêque des France dont fait partie l'évêque de Périgueux et de Sarlat a lancé le 11 décembre dernier un "appel aux catholiques de France et à nos concitoyens" pour les encourager au dialogue en ces temps de crise des gilets de jaune. Invité ce matin de France Bleu Périgord, Philippe Mousset s'est défendu de prendre la place des politiques. "Surtout pas" a-t-il déclaré, "nous sommes partie prenante de notre société, bien qu'évêque, je suis citoyen, les deux ne s'opposent pas et doivent s'harmoniser dans notre vie, comme chacun de nous et nous pensons que dans ce moment particulier que nous vivons et que nous traversons - la crise des gilets jaunes- on ne peut pas simplement être spectateur et regarder ce qui se passe. Nous sommes donc partie prenante et nous essayons de comprendre plus profondément ce qui se joue à travers ce phénomène, ce mouvement et nous voyons bien qu'il y a un désir profond de se rencontrer, davantage participer à la vie de la société, et si nous pouvons être utiles à quoi que ce soit, nous sommes disponibles".

Pas question de faire doublon avec les cahiers de doléances dans les mairies

"Là où il ne se passe rien, précise Michel Mousset, je pense que l'Église doit pouvoir tenter des choses puisque nous avons un maillage territorial, nous sommes présents dans presque toutes les communes et il faut que nous puissions essayer de faire en sorte que des espaces de parole se créent. Mais si, par contre, il y a des cahiers de doléances qui se mettent en place, ce sera l'inverse. Comment nous, dans nos communautés, nous pourrons être attentifs à ces cahiers de doléance et pourquoi pas même les encourager, les soutenir et voir la manière dont on peut aussi y participer".