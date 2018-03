Dordogne, France

Nouvelle escale pour l'exposition itinérante Lascaux 3. Après les Etats-Unis, le Japon, la Corée et dernièrement la Chine, le fac-similé de la grotte de Lascaux va bientôt poser ses pieds en Afrique du Sud.

L'exposition va être installée dans le centre de Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud. Elle sera hébergée au musée de la SCI Bono Discovery Centre, le plus grand musée des sciences du pays. Il reçoit plus de 150.000 visiteurs par an et accueille notamment beaucoup d'enfants et d'étudiants.

L'exposition sera inaugurée mi-mai et restera jusqu'à début octobre. Pour Germinal Peiro, le président du conseil départemental, le choix d'installer Lascaux 3 sur le continent africain n'est pas un hasard. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, là où les premiers hommes sont apparus.

Le changement de présidence dans le pays a retardé l'organisation mais on devrait bientôt connaître tous les détails de cette étape.

On ne sait pas encore où ira l'exposition itinérante ensuite mais un retour en Europe n'est pas exclu.