Dordogne : l'illettrisme, un sujet encore tabou pour plus de 2000 périgourdins

Périgueux, France

Experts, chercheurs mais aussi salariés et employeurs abordent l'illettrisme ce lundi 09 septembre à la salle du Lux à Périgueux de 9 heures à midi lors des journées nationales d'action contre l'illettrisme du 08 au 15 septembre 2019. Une conférence "illettrisme au travail, parlons-en" organisée par le service de santé au travail de Périgueux pour recueillir des témoignages et trouver des solutions.

Laurent Eecke et Philippe François, le directeur et le président du Service de Santé au Travail Périgueux © Radio France - Macipsa Aït

L'illettrisme au travail, sous-estimé

Le sujet reste sensible voire tabou surtout dans le monde du travail. On parle d’illettrisme pour des personnes ayant été scolarisées et qui n'ont pas une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture ou de calculs simples. Parmi les 2.500.000 de personnes, âgées de 18 à 65 ans, en situation d'illettrisme en France selon l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, plus de la moitié évolue dans le monde du travail. En Dordogne, plus de 2000 personnes sont illettrées.

L'illectronisme, nouvelle problématique

En plus de l'illettrisme, les intervenants évoqueront l'illectronisme, le terme donné pour la fracture numérique. Le phénomène de difficulté à utiliser internet est non-négligeable puisque cela concerne un quart des français à l'heure où 89% des français possèdent au moins un ordinateur ou un appareil nomade (smartphones, tablettes).