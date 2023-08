Dordogne : l'incroyable histoire des vitraux de la cathédrale de Chartres stockés pendant la guerre

Patrick Belard a remonté pendant un an les traces du passage des vitraux de Chartres dans les carrières.

C'est une petite histoire dans la grande. Les vitraux de la cathédrale de Chartres sont célèbres dans le monde entier pour leur bleu inimitable. Ces bouts de verre du 12ᵉ siècle ont été cachés des Allemands dans les carrières du château de Fongrenon à proximité de la Tour Blanche-Cercles dans le Périgord vert.

Un plan prévu de longue date

Pendant un an, Patrick Bellard s'est replongé dans les archives, notamment de l'historien Thierry Baritaud. Il est allé jusqu'à Paris pour retrouver les plans du gouvernement des années 30. Les dirigeants de l'époque, marqués par la Première Guerre mondiale, prévoyaient de sauver les vitraux de la cathédrale de Chartres en cas d'une nouvelle invasion allemande. "Plusieurs tests de faits pour le démontage des vitraux. Parce que c'est quand même 2600 mètres carrés et plus de 4500 morceaux de vitraux. Il y a un choix qui a été fait de mettre des vitraux en caisse de bois qui étaient protégés par des cubes de liège."

En juin 1940, les vitraux ont été stockés dans cette carrière dont voici l'entrée aujourd'hui © Radio France - Nino Dalbera

Le 9 juin 1940, sur ordre de Jean Moulin, alors préfet d'Eure-et-Loir, une partie des caisses de vitraux (539 pour être exact) quitte Chartres en train malgré la pression des allemands. L'autre partie reste dans la crypte de la cathédrale. C'est ensuite un peu par hasard qu'elles arrivent en Dordogne. "L'architecte de Dordogne, qui s'appelait Froidevaux, était en relation avec un autre architecte, s'appelait Paul Cocula. Ce dernier a eu l'idée de dire "On va les mettre dans les carrières du château de Frongrenon" parce qu'ils connaissaient les lieux."

"Les lumières de Chartres dans les ténèbres périgordines"

Aujourd'hui, les carrières sont abandonnées, mais à l'époque, elles sont remplies d'ouvriers qu'on appelle carriers. "Tous les vitraux sont cachés au fond derrière une porte qui était en bois et en fer. Le jour, les carriers, par leur présence, protégeaient la porte. La nuit, un garde* dans une corniche de la carrière **surveillait cette porte.*"

Dans la carrière, les murs sont hauts (environ 6 mètres), la température fraiche "13 degrés à l'année" selon Patrick Belard © Radio France - Nino Dalbera

C'est en discutant avec le propriétaire du château, Frédéric de Monner, que Patrick Belard est tombé sur cette histoire, qui l'a intéressée tout de suite. "Je suis curieux de nature, explique-t-il. Mais il y a mélange. Il y a une anecdote, l'insolite, la culture, une histoire... En fait, on peut prendre ces problèmes par différents axes, on trouvera toujours une interrogation aux questions "pourquoi ? " et "Comment ?""

Les parents de Frédéric de Meneur, l'actuel propriétaire du château, ont acheté ce lieu en 1974 sans connaître toute cette histoire. "[Pendant la guerre] Tout le monde sait. Il y a un chef carrier qui s'occupe de leur protection, qui met en place des tours de garde pour surveiller ces vitraux. Côté population, c'est très connu." Mais les soldats de la Wehrmacht n'ont jamais essayé d'aller chercher les vitraux qui sont repartis en 1945 à Chartres. Trois ans après, ils étaient tous remis à leur place sur la cathédrale de Notre-Dame.