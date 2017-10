Dordogne : l'inscription au permis de conduire sera désormais dématérialisée

Plus besoin d'une pile de papiers, à partir du 06 novembre toutes les inscriptions au permis se feront exclusivement sur internet. Une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le plan "préfecture nouvelle génération", d'ores et déjà adoptée par de nombreuses auto-écoles.

Après la carte grise et la carte d'identité, c'est désormais le permis de conduire qui va passer au numérique. Fini la paperasse, bonjour le site internet, une toute nouvelle téléprocédure plus moderne qui sera généralisée dès le 06 novembre prochain.

Le kit pour postuler au permis de conduire tient désormais en un écran et un scanner. Pour s'inscrire, le candidat ou la candidate doit créer un compte sur la plateforme mise à disposition par le gouvernement.

Le dossier est traité par une plateforme nationale © Radio France - Manon Derdevet

Plus besoin de remplir un formulaire CERFA , il faut désormais créer un compte et cocher les cases directement sur internet. Ensuite le candidat télécharge et numérise sa carte d'identité, sa photo et l'ensemble des pièces justificatives demandées.

Une fois validée, la demande est directement traitée via internet au niveau national, plus besoin de passer à la préfecture. Le candidat peut suivre l'avancement de sa demande grâce à son compte usager. Ensuite c'est par mail qu'il reçoit la confirmation de son inscription et qu'il obtient le sésame pour passer le permis de conduire.

75% des auto-écoles de Dordogne déjà passées au numérique

Une modernisation globalement bien acceptée par les auto-écoles de Dordogne. Pour le moment 75% d'entre elles sont passées à la dématérialisation. Car les auto-écoles ont toujours un rôle central : ce sont elles qui gèrent le plus souvent l'inscription en ligne.

"C'est bien de passer au numérique, ça donne du renouveau à notre profession" s'enthousiasme Marina, gérante de l'auto école les Zebras à Périgueux. "Il y a quelques temps, on était à 15 à 17 documents pour une demande de permis de conduire. Demain il n'y en aura qu'un" explique Xavier, également gérant d'une autre auto-école à Périgueux.

Cependant il reste des opposants à la téléprocédure, qui s'inquiètent du tout numérique et de l'incapacité pour certains élèves d'accéder à l'inscription en ligne.