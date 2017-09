Dordogne : l'ouverture de la chasse entre copains à Négrondes

Depuis ce dimanche 10 septembre à 8h, les chasseurs de petit gibier ont pu commencer à prélever perdrix, lapins et palombes. Un événement annuel pour Jean-Michel, Michel, Christian et leurs amis passionnés de chasse.

Ces copains de Négrondes ne sont pas venus ici pour tuer le plus de petits gibiers possible mais surtout pour passer une matinée ensemble. Chaque année pour ces cinq compères, le début de la chasse au petit gibier est un moment très attendu. Ce dimanche 10 septembre d'ouverture de chasse, ils se sont retrouvés dés l'aube pour préparer leur première partie de "petite chasse" de l'année. Dès 8h du matin, ils ont sillonné les champs et les forêts de Négrondes, dans le Périgord Vert.

Voilà déjà 10 ans que Jean-Michel, Michel et leurs copains périgourdins, chassent ensemble. Loin d'être un défi sportif, c'est surtout l'occasion de se balader ensemble en forêt tout en partageant leur passion commune pour la chasse. "On est pas là pour tuer à tout prix, on veut surtout passer un moment convivial entre copains" insiste Michel. Ce matin, l'âge des chasseurs varie entre 39 et 72 ans. Des amis de longue date qui se retrouve régulièrement pour chasser le petit gibier.

"On est pas là pour tuer à tout prix, on veut surtout passer un moment convivial entre copains" Michel, 70 ans

La sécurité avant tout

Prudence et sécurité sont les deux maîtres mots pour Jean-Michel De Bianchi qui dirige la chasse ce dimanche ce matin. Gilets et casquettes orange fluo sont obligatoires pour venir chasser avec eux. Des accessoires indispensables pour garantir la sécurité de ses amis pour Jean-Michel.

Jean Michel De Bianchi a piloté la "petite chasse" avec ses quatre camarades ce dimanche matin Copier

Le chien : le meilleur allié du chasseur

Mais que serait un chasseur sans son chien ? Rien selon les cinq amis. Ici Tosca, Dick, Mango ou Jessie sont les acteurs principaux de la chasse. Ces épagneuls bretons de toutes les couleurs sont effectivement les premiers à venir traquer les perdrix ce dimanche matin. "Pour eux, l'ouverture de la chasse c'est un peu une fête" s'amuse Michel. C'est eux qui repèrent l'animal avant que les chasseurs ne les tuent. Sans leur flair infaillible, impossible de faire la moindre prise selon les chasseurs de Négrondes.

Les cinq amis et leurs chiens ont jusqu'à la fin de la saison, le 28 février 2018, pour attraper faisans, lapins et palombes.