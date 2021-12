Dordogne : l'un des derniers alambics de Dordogne a été volé

Un agriculteur de Teyjat en Dordogne lance un appel à l'aide : on a volé une cuve et divers matériels de son alambic. Il ne peut plus distiller. Une cagnotte a été lancée.

Il s'en est rendu compte début septembre. Un agriculteur de Teyjat, a découvert qu'on avait volé une des quatre cuves et divers matériels de son alambic. "Tout a disparu", souffle Michel Pélissier. La machine est inutilisable.

Il ne peut plus distiller

Les voleurs étaient visiblement intéressés par un métal en particulier : le cuivre. Toutes les pièces en cuivre ont été emportées, vraisemblablement à la fin de l'été. "Le 6 septembre, je suis descendu voir mes vaches, et il s'est mit à pleuvoir. Je me suis abrité à côté de la machine, parce qu'elle est recouverte par un toit, c'est là que je m'en suis rendu compte", explique Michel Pélissier. Alors que la saison aurait du débuter, il ne peut plus distiller. Chaque samedi, il avait pour habitude d'accueillir des voisins, et amis pour transformer leurs fruits en eau de vie. "Les gens commencent à m'appeler, mais comme je n'ai plus de machine pour travailler je ne peux pas les recevoir", regrette-t-il.

Michel Pélissier est un des derniers distillateurs du Périgord vert. Passionné depuis tout petit, il voulait perpétuer la tradition. "Jamais je ne trouve le temps long ici. J'aimerais bien continuer. Puis mes amis venaient, on rigolait, on mangeait un bout ensemble. C'était vraiment très convivial", témoigne-t-il. Le problème, c'est que le montant des réparations s'élève à 30 000 euros, une somme que Michel Pélissier ne peut pas investir.

Une cagnotte pour sauvegarder le patrimoine

Surtout, l'agriculteur s'inquiète de l'avenir de cette pratique ancestrale. "C'est que là, je vais être le dernier. Bon je n'ai plus de machine. Je ne vais pas pouvoir travailler, les gens ne vont plus voir ça, et ça va tomber dans l'oubli. C'est ça le problème. Et ce sont des machines qui ont 130 ans d'immatriculation, ça. Après il n'y a plus de trace. On ne sait plus comment c'est fait, on ne sait plus comment ça marche", craint l'agriculteur.

Pour l'aider à trouver des financements et acheter de nouveaux appareils, une cagnotte a été lancée.