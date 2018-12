Dordogne : la banque alimentaire n'a pas souffert du mouvement des "Gilets jaunes"

Alors que la Banque Alimentaire craignait de voir sa collecte d'automne chuter à cause des barrages organisés par les "gilets jaunes", la générosité a finalement été au rendez-vous ce week-end. Pendant deux jours en Dordogne, les bénévoles mobilisés dans les 88 magasins du département ont pu récolter au moins 94 tonnes de denrées, contre 97 l'an dernier. Ils étaient près d'un millier en gilet orange postés dans les moyennes et grandes surfaces ce vendredi 30 novembre et ce samedi 1er décembre.

"La clientèle a été compréhensive et il y a forcément eu un petit impact, mais dans la mesure où nous nous rapprochons des 100 tonnes, je considère que notre but a été atteint," assure René Le Goff, président de la Banque Alimentaire en Dordogne.