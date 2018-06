La CGT cheminots de Dordogne tenait ce jeudi matin une assemblée générale à la gare de Périgueux. Et les cheminots ont décidé de suspendre le mouvement de grève jusqu'au mois de septembre

Périgueux, France

La CGT cheminots de Dordogne tenait ce jeudi matin une assemblée générale à la gare de Périgueux. Et les cheminots ont décidé suspendre le mouvementde de grève jusqu'au mois de septembre. Ils étaient une cinquantaine . Trente d'entre eux ont voté pour la suspension du mouvement après 36 jours de grève. La grève perlée avait débuté début avril et était très suivie en Dordogne mais aujourd'hui, les cheminots CGT veulent marquer une pause. Pour Olivier Riffet, élu CGT aux ateliers du Toulon à Périgueux, il ne s'agit pas d'un arrêt mais bien d'une suspension jusqu'au mois de septembre. Mais les initiatives de la direction de la SNCF notamment par rapport au fret, pourrait provoquer d'autres actions.

Olivier Riffet, élu CGT annonce la suspension de la grève des cheminots © Radio France - Valérie Déjean

Après cette annonce, les cheminots ont rejoint le cortège de 150 personnes regroupant des retraités CGT ou FO, des agents d'énergie 24, des apiculteurs, des militants de la France Insoumise, du Front de gauche ou de Colère 24 défilant contre la politique du gouvernement. Ils se sont rendus devant la préfecture pour finir à la bourse du travail.