Dordogne : recadrée par le tribunal, la commune "anti Linky" maintient le cap

Saint-Capraise-de-Lalinde, France

En France, un dernier village résiste encore à l'envahisseur. Saint-Capraise-de-Lalinde refuse le déploiement des compteurs Linky* par Enedis dans sa commune depuis décembre 2015.

Mais mercredi 21 août, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le préfet et Enedis, lui a froissé une aile. Il a suspendu la délibération du 3 juillet 2019. Avec cette délibération la commune signifiait "son refus de déclassement des compteurs d’électricité sur son territoire et l’interdiction de leur élimination en vue de leur remplacement par des compteurs Linky".

La commune garde le cap

Mais le maire de Saint-Capraise-de-Lalinde ne compte pas baisser les bras. Laurent Péréa s'appuie désormais sur la délibération de décembre 2015 qui place la commune hors Linky : "Notre délibération de 2015 n'est pas remise en cause. Maintenant, la balle est dans le camp du préfet et d'Enedis. On verra bien s'ils vont passer en force mais avec la population on agira. Moi je ferai toujours valoir la délibération de 2015."

Le maire de la commune du bergeracois a pourtant tenté d'amorcer une discussion : "Au-delà de la décision du tribunal de suspendre la délibération de 2019, ce que l'on regrette c'est qu'il n'ait pas pris en compte notre demande de médiation avec les différentes parties."

La commune décidera dans une dizaine de jours si elle fait appel de la décision du tribunal.

En attendant, le déploiement des compteurs Linky à Saint-Capraise-de-Lalinde est prévu pour le mois de septembre par Enedis.

*Linky : les compteurs "intelligents" d'Enedis qui remplacent les compteurs électriques classiques