Dordogne : la commune de Coursac recherche un nouveau médecin

La commune de Coursac, à un quart d'heure de route de Périgueux, n'a plus de médecin généraliste. Le docteur est parti à la retraite avec une année, au mois de septembre dernier, et depuis la mairie peine à lui trouver un successeur.

Coursac, France

Le médecin généraliste de Coursac est parti à la retraite au mois de septembre dernier. Depuis, la mairie peine à lui trouver un successeur pour ses quelques 2.500 habitants. Elle espérait faire venir un nouveau médecin au moment de l'ouverture d'une maison de santé, en septembre 2020. Mais le départ à la retraite avancé du précédent docteur n'a pas permis une transition entre les deux professionnels.

"Coursac recherche médecin"

La mairie de Coursac n'a pas affiché de panneau "recherche médecin" mais elle traite le dossier en priorité. "Le précédent médecin généraliste devait partir à la retraite au moment de l'ouverture de notre maison de services, explique Pascal Protano, le maire de Coursac. Mais il est finalement parti en septembre dernier", poursuit l'élu qui n'a pas pu anticiper ses recherches.

Le maire a déjà vu quelques pistes lui passer sous le nez. Il est en conversation avec d'autres médecins et tente de les attirer dans la commune avec des offres attrayantes : "J'essaie de faire un prix le plus raisonnable possible, et même une gratuité pendant quelques temps pour un jeune diplômé, sous réserve qu'il s'installe dans la durée". Pascal Protano précise également qu'il peut accueillir le nouveau médecin de la commune dans les locaux de la mairie, en attendant la construction de la maison de services : "elle accueillera notamment un ostéopathe et deux infirmières, qui travaillent déjà depuis la mairie en attendant".

Habitants inquiets

La plupart des habitants de la commune ne comprennent pas le désintérêt des jeunes médecins pour les communes rurales, "d'autant que nous ne sommes qu'à 15 minutes en voiture de Périgueux !", précise Paulette, 85 ans. Pour beaucoup à Coursac, "il faudrait lutter contre la désertification médicale en imposant aux jeune médecins de s'installer dans une commune rurale, au moins dans ses premières années", considèrent certains habitants. En attendant ils essaient de contacter des généralistes aux alentours, mais la tâche est compliquée : "il n'y a presque plus de médecin qui accepte de nouveau patients", soupirent-ils.