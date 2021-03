Dordogne : la commune de Sorges et Ligueux en Périgord lance une application mobile

La mairie de Sorges et Ligueux en Périgord est désormais une mairie connectée avec ses habitants. La commune vient de lancer fin février une application pour smartphone qui permet d'informer en temps réel ses 1.800 administrés sur les événements de la commune, une sorte de mix entre sa page Facebook et son site internet classique.

L'application s'appelle PanneauPocket. Ce n'est pas la commune qui l'a développée, elle a acheté le service pour 150 euros par an. PanneauPocket travaille notamment avec l'association des maires ruraux et est présent dans plus de 4 500 communes partout en France.

"C'est dans l'air du temps. On est une commune moderne"

"Sur cette application, on saura lorsqu'un arbre est tombé sur la route, on pourra donner les naissances mais aussi les décès, il y aura aussi les manifestations, les petits rappels", explique Sylvie Bréjon, adjointe à la mairie de Sorges et Ligueux en Périgord en charge de la communication. Et selon elle, il n'y a pas que les grandes villes qui ont droit à leur application. "C'est dans l'air du temps. On s'est dit avec les élus pourquoi pas. Il faut avancer. On est une commune moderne. Et puis, le bouche-à-oreille c'est bien. Mais quand on travaille, on ne peut pas se voir tout le temps, surtout avec le couvre-feu. L'application permet de faire passer les messages" ajoute-t-elle.

Les abonnés reçoivent une notification en cas de nouvelle actualité © Radio France - Capture d'écran/PanneauPocket

63 communes du Périgord utilisent PanneauPocket

Pour bénéficier des actualités de Sorges-et-Ligueux en Périgord, il suffit de télécharger PanneauPocket via l'appstore de son téléphone et sélectionner sa commune. Vous recevrez ensuite automatiquement des notifications en cas d'actualité. 62 autres municipalités de Dordogne l'utilisent déjà. La ville a Bergerac a fait le choix de développer elle-même sa propre application mobile fin janvier.