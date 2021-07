Dordogne : la compagnie CirkVOST annule ses trois dernières dates à Boulazac à cause du pass sanitaire

La compagnie de cirque CirkVOST installée plaine de Lamoura à Boulazac pour six représentations annule ses trois dernières dates, à cause du pass sanitaire. Elle n'a pas les moyens de contrôler le public à l'entrée après le 21 juillet.

"Impossible" d'adopter le nouveau règlement

La compagnie assure qu'elle n'a pas les moyens de contrôler le pass sanitaire. Ma dernière représentation du spectacle d'acrobates, ce sera donc mardi, le 20 juillet, à 21 heures sous le grand châpiteau. Les entrées coûtent entre six et dix euros. "Les raisons sont éthiques, techniques et logistiques… Elles s’ajoutent à l’impossibilité pour la compagnie, déjà rudement éprouvée depuis 15 mois, d’adopter ce nouveau règlement. Nous voulons croire que l’impréparation de ces mesures gouvernementales ne constitue pas un nouveau message politique adressé au secteur culturel", explique la compagnie dans un communiqué.

"Je ne suis pas flic, je suis artiste"

Interrogé par France Bleu Périgord en début de semaine, le cofondateur de la compagnie Benoît Belleville expliquait avoir de grosses incertitudes sur le nombre de spectateurs : "Les gens vont nous appeler et dire qu'ils n'ont pas eu le temps de se faire vacciner, et on va devoir leur dire qu'ils ne peuvent pas rentrer ? Je ne suis pas flic, moi, je suis artiste. On n'exclut pas de ne pas jouer ces dates là. Parce qu'il y a un coût, et on marche en partie sur la billetterie."