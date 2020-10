Dordogne : le Coronavirus fait souffrir les clubs de judo. Exemple à Ribérac

Le club de Judo de Ribérac est l'une des vieilles associations de la commune. Mais actuellement elle fait grise mine. La faute à un nombre de licenciés qui est en forte baisse. Ils étaient 80 la saison dernière, ils ne sont plus que 40 au début de l'excercice 2020 2021. C'est la Covid qui est responsable. Les clubs de Judo sont soumis à un protocole drastique qui plombe la convivialité et l'esprit même de ce sport.

Pas de vestiaires, désinfection des tatamis, pas de parents dans la salle, les dirigeants respectent les consignes à la lettre mais cela demande une énergie importante. Il faut par exemple ouvrir les fenêtres entre chaque séances. Ces contraintes touchent de plein fouet les judokas eux même. Ils doivent arriver en kimono et ne peuvent pas ce changer dans le gymnase. Ils ont également obligation de passer pieds et mains au gel hydro-alcoolique avant et après le passage sur le tatami.

Rémy Drouot le président et Blandine Guimard une judokate du club © Radio France - Xavier Dalmont

" On va être en difficulté" - Rémy Drouot président du club de Judo de Ribérac

"On va vers une situation financière très compliquée, explique le président du club, nous avons quelques mois devant nous mais nous allons devoir faire appel très très vite. Je suis vraiment très peiné par ce qui arrive là", conclu Rémy Drouot.

Le Judo club de Ribérac a un budget de 40.000 euros. "Avant les cours étaient pleins, explique Blandine Guimard une judokate du club, nous avions trois cours par soir et on a été obligé de réorganiser les séances car on a perdu les ados et les tous petits. C'est vraiment une reprise particulière". La triple médaillée aux championnats du monde vétérans veut cependant garder le moral. "Il faut espérer" dit elle dans un demi sourire...