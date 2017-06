Dordogne : la dure vie des ouvriers par 35 degrés à l'ombre

Pas facile de travailler à l'extérieur pour les artisans ou encore les ouvriers en Dordogne. Car la canicule est là. Il a fait jusqu'à 35-36 degrés ce lundi en Périgord. Et cela devrait durer au moins jusqu'à jeudi avec un pic de chaleur mercredi

On est proches des records. Tout proche du gros coup de chaud du 22 juin 2003 en Dordogne. Il avait fait ce jour là 38.1 degrés à Bergerac. On en est pas là. Mais quand même, il fait très chaud en Périgord.

Et cela va durer jusqu'à jeudi matin. 36 degrés attendus ce mardi à l'ombre et surtout 37 degrés prévus mercredi en Dordogne soit entre 5 et 10 degrés au dessus des températures de saison.

Si il y en a bien qui souffrent, ce sont les ouvriers, les artisans, ceux qui travaillent en extérieur. C'est le cas des plâtriers ou des peintres en bâtiment.

"On a aménagé les horaires. Nous embauchons à 6h, et terminons à 14h, car ensuite l'air ambiant est trop chaud" explique Patrick Meynier le patron de la SARL Meynier

Le patron veille à ce que ses employés boivent régulièrement. Et le métier de peintre permet aussi de tourner avec le soleil et donc de travailler à l'ombre.

La Dordogne comme 50 autres départements est en vigilance orange. Pensez à vous hydrater et à rester à l'ombre, sans oublier la crème solaire, le chapeau, la casquette, et le brumisateur pour les enfants.