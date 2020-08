Dordogne : la maire de St-Astier et deux de ses adjoints accusés de diffamation par l'opposition

Les opposants à Elisabeth Marty ainsi qu'un ancien élu accusent la maire de Saint-Astier de diffamation et d'injures publiques après la distribution d'un tract avant le second tour des élections municipales. Une procédure est déjà en cours au tribunal administratif.

La maire de St Astier Elisabeth Marty et deux de ses adjoints sont cités à comparaître au mois d'octobre annonce Daniel Benoist. L'ancien candidat à la mairie, et plusieurs membres de la liste battue aux élections municipales de juin dernier, les accusent de diffamation et d'injures publiques. Tout part d'un tract distribué quelques heures avant la fin de la campagne officielle pour le second tour à Saint-Astier.

Sur ce tract, que France Bleu Périgord a pu consulter, il est notamment écrit que voter pour la liste de Daniel Benoist c'est "accepter le clientélisme dans les embauches, dans le choix des entreprises, dans l'attribution des subventions aux associations" et voter pour une liste qui va "banir la culture et bafouer les règles de l'urbanisme". Ce tract est faux et mensonger affirme Daniel Benoist. Un recours a déjà été déposé en juillet dernier au tribunal administratif pour contester l'élection, toujours à cause de ce tract.