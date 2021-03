Dordogne : la mare aux grenouilles de Grignols aura disparu lundi soir

Michel et Annie Pécheras devant leur mare ce dimanche 7 mars

La mare aux grenouilles de Grignols vit ses derniers instants ! Elle est en passe d'être rebouchée après la décision de la Cour de cassation jeudi qui a validé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. Les époux Pécheras doivent, qui plus est, faire vite. Si elle n'a pas disparu lundi soir, ils devront payer une astreinte financière de 150 euros par jour de retard.

Le bassin rebouché ce lundi

Ce dimanche, l'heure était à la vidange. Une pompe a été installée pour vider le bassin de 300 m². Il était quasi vide ce dimanche 7 mars en milieu d'après-midi.

Le gros des opérations est prévu pour ce lundi. L'association Cistude Nature est attendue au petit matin pour récupérer les espèces de grenouilles et autres amphibiens protégées. Une tractopelle entrera ensuite en action pour faire disparaître la mare. Un entrepreneur a accepté de venir en urgence pour permettre aux époux Pécheras de respecter le délai imposé par la justice.

Une pompe a été installée pour vider la mare ce dimanche © Radio France - Théo Caubel

Un livre et un reportage pour une chaîne américaine

Lundi soir, la mare de Grignols ne sera plus qu'un souvenir, point final de 10 ans de procédures judiciaires entre ce couple et un voisin qui ne supportait plus le chant des grenouilles. Mais les époux Pécheras n'ont pas dit leur dernier mot. Un journaliste souhaite écrire un livre sur cette affaire. Leur histoire est aussi en passe de traverser l'atlantique. Une chaîne de télévision américaine les a contactés pour venir faire un reportage sur la mare aux grenouilles de Grignols.