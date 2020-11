Dordogne : la Mission locale du Périgord noir reste ouverte pendant le confinement

Malgré le nouveau confinement qui vient de démarrer, la Mission locale du Périgord noir poursuit son activité et s'adapte. Elle continue d'accueillir les jeunes en recherche d'emploi, tout en respectant le protocole sanitaire.

Assurer ses missions de services publics. Alors qu'une nouvelle période de confinement vient de démarrer, la Mission locale du Périgord noir indique qu'elle poursuit ses activités "afin de garantir la continuité de l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie et l'emploi".

Les jeunes sont toujours accueillis dans les locaux de Sarlat et de Terrasson, du lundi au vendredi (9h-12h30 et 13h30-17h), ainsi que dans ses lieux de permanence (Hautefort, Thenon, Montignac, Salignac, Carlux, Le Bugue, Saint-Cyprien, Belvès, Domme et Villefranche-du-Périgord).

Quel motif cocher sur son attestation ?

Si vous souhaitez vous rendre à la Mission locale, vous devez vous munir d'une attestation et cocher la septième case : "convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public".

Pour limiter les contacts et la circulation du virus, la Mission locale invite tout de même les jeunes et les partenaires à privilégier les contacts en ligne, par mail, en visio ou par téléphone.

Retrouvez la Mission locale sur les réseaux sociaux

Pour avoir toutes les infos sur la Mission locale du Périgord noir, rendez-vous sur son site ou sur ses réseaux sociaux :