Dordogne : la MSA maintient ses activités pendant le confinement

La Mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne continue de fonctionner pendant le confinement. Elle continue de recevoir les adhérents, mais privilégie les échanges par téléphone.

Pendant cette nouvelle période de confinement, la Mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne et du Lot-et-Garonne poursuit ses activités. Elle met en place quelques adaptations afin d'assurer la sécurité des employés et des adhérents.

Tout l'abord, la MSA continue ses missions de paiement des prestations et de traitement des dossiers, grâce à la mise en place du télétravail massif pour ses employés.

Accueil des adhérents

Les adhérents sont toujours accueillis dans les agences de la MSA à Périgueux et à Agen. Elles restent ouvertes au public sans rendez-vous, dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Vous pouvez y aller du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 (fermeture tous les derniers jeudis du mois) et le vendredi de 8h30 à 15h30. La MSA conseille tout de même de prendre rendez-vous avant de venir.

Dans les agences de Bergerac, Nontron, Sarlat (ainsi que Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Nérac), les adhérents sont reçus uniquement sur rendez-vous et sans accompagnant.

Pour limiter la circulation du virus, la Mutualité sociale agricole privilégie tout de même les échanges par téléphone. Vous pouvez joindre un conseiller au 05.53.67.77.77 du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, et le vendredi de 8h30 à 15h30.

Le centre de contact employeurs est accessible au 05 53 67 78 05, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi, avec une fermeture à 15h30 le vendredi. Les adhérents peuvent également gérer leur dossier dans l’espace privé du site Internet dlg.msa.fr, 24h/24, sans se déplacer, et recourir aux services en ligne pour toutes leurs démarches.

La MSA poursuit également, pendant toute la durée du confinement, ses missions à l'extérieur (services sociaux et médicaux, prévention, conseil en installation). Les adhérents en situation d'urgence ou de fragilité bénéficieront du soutien des travailleurs sociaux grâce au maintien de l’accompagnement individuel en présentiel.