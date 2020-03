Dordogne : la nouvelle piscine de l'agglo de Périgueux ouvrira en 2022

La nouvelle piscine couverte de l'agglo de Périgueux ouvrira dans deux ans, au premier trimestre 2022 ! Elle sera installée à Saint Laurent-sur-Manoire sur la nouvelle commune de Boulazac-Isle-Manoire, devant la halte ferroviaire de Niversac, en bordure de la D6089 et de la route de Marsaneix.

Les travaux de ce nouvel équipement devraient commencer à la fin de l'année.

La future piscine vue depuis la route - Grand Périgueux

Un bâtiment à l'aspect volontairement industriel

Et on en sait un peu plus sur l'aspect de la future piscine. Ce sera un bâtiment à l'aspect volontairement un peu industriel. Avec une façade côté D6089 en acier teinté avec une couleur rouille. Et cela pour rappeler l'univers ferroviaire puisque la piscine sera située en face de la nouvelle halte TER de Niversac.

Le bâtiment fera au total 10.000 mètres carrés avec un bassin de 25 mètres de long sur 12 et demi de large et cinq lignes d'eau.

Une piscine couverte pour économiser l'énergie

A l'extérieur, côté jardin, un petit parc permettra aux baigneurs de se mettre à l'ombre l'été et de profiter de jeux d'eaux. Car si au départ la volonté était de construire une piscine à toit ouvrant ce ne sera finalement pas le cas. Mais le bassin sera largement ajouré avec d'immenses baies vitrées sur l'extérieur. Priorité à l'économie d'énergie dit-on au Grand Périgueux et aussi à l'économie financière.

La future piscine vue de la route - Grand Périgueux

La piscine devrait coûter au total sept millions d'euros dont plus de trois millions financés par le département, la région et l'Etat. Elle sera essentiellement réservée aux scolaires de l'est de l'agglo venus de Vergt, mais aussi de Thenon ou même du Bugue.

La piscine, côté jardin - Grand Périgueux

Et une fois construite la nouvelle piscine accueillera aussi des nageurs qui fréquentaient l'Aquacap de Champcevinel. La structure devra en effet subir une lourde rénovation.