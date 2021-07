Dordogne : La piscine de Niversac ouvrira au premier trimestre 2022

La piscine de Niversac sera ouverte au public au 3eme trimestre 2022. Pas de de date précise. Ce sera avant l'été, ou après. Les chantiers sont compliqués partout par le manque de main d'œuvre et l'explosion du prix des matières premières.

Une piscine dans le style industriel

Des couleurs rouille, des lignes, pour retracer l'histoire ferroviaire et se fondre dans le décor de la gare de Niversac juste de l'autre côté de la D6089. Une piscine avec cinq lignes d'eau de 25 mètres entourée de pelouses et de jeux d'eau.

La piscine de Niversac est destinée essentiellement aux scolaires. Pour les élèves du collège Michel de Montaigne de Périgueux, ceux des collèges de Vergt, Thenon, du Bugue et de Saint-Cyprien. Un secteur totalement dépourvu de piscine et dans lequel les enfants ne peuvent apprendre à nager. Elle accueillera aussi les clubs de natation (Aquacap et Copo).

Une cuve en inox pour éviter les fuites

L'agglomération du Grand Périgueux a retenu la leçon du bassin de l'Aquacap à Champcevinel qui fuit sa construction. Les travaux de réparation s'élèvent à cinq millions d'euros. Deux millions et demi d'euros après indemnisation. Un an et demi de travaux qui débuteront dès l'ouverture de la piscine de Niversac qui accueillera ses 1 800 abonnés.

La menace d'une facture plus lourde

Les élus s'inquiètent. Le patron du chantier explique que les prix des matières premières s'envolent sur les marchés du monde entier. La tonne d'acier est passée de 500 euros la tonne à 1 500 euros en trois mois explique le responsable du chantier, Bertrand Pasquet, ingénieur chez le constructeur Baudin Chateauneuf

Dès l'ouverture de la piscine de Niversac, l'ancienne de Saint-Laurent-sur-Manoire sera fermée définitivement.

L'Aquacap accueille 190 000 baigneurs par an. La piscine Bertran de Born : 70 000 visiteurs par an. Les trois piscines d'été à Marsac-sur-l'Isle, Saint-Laurent-sur-Manoire et Sorges-et-Ligueux-en-Périgord reçoivent 30 000 nageurs par an.